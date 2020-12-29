İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada yolda kalan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti

Denizli’de personel servisinin önce tekerleği patladı daha sonra aküsü bitti.

Denizli'de personel servisinin önce tekerleği patladı daha sonra aküsü bitti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yardım bulamayan şoförün imdadına polis ekipleri yetişti.


Denizli'de personel taşımacılığı yapan Yüksel Türek, evine gittiği sırada tekerliği patladı. Tekerleğin tamiri için mobil lastikçi çağıran Türek, daha sonra marşa bastığı sırada ise aküsünün bittiğini fark etti. Birkaç telefon görüşmesinin ardından yardım bulamayan Türek, çareyi polis ekiplerinde buldu. O sırada devriye görevi gerçekleştiren polis ekiplerini fark eden Türek, yardım istedi. Polis ekipleri, Türek'in aracını takviye kablosuyla şarj ederek kısa sürede yardımcı oldu. Şehir içi servis taşımacılığı yaptığımı belirten Yüksel Türek, “Vardiya dönüşünde lastiğim patladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimseye ulaşamadım. Devletin polisinden yardım istedim. Yardımcı oldular, yolumuza devam edeceğiz. Aracımızın marşı basmadı ve bu esnada takviye yaptık. Kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Hepsi yardımcı oldular. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.