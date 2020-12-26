Kısıtlamanı bittiği ilk dakikalarda drift yapmaya çıktı

Denizli'de kısıtlamanın bittiği anda kendini dışarıya atan trafik magandası sabahın ilk saatlerinde boş yolda dakikalarca drift yaptı. Tehlikeli hareketler ile çevreye yüksek sesle rahatsızlık veren magandayı, vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, kısıtlamanın bittiği ilk dakikaları fırsat bilerek kendini dışarıya attı. Cadde üzerinde geniş yolu boş bulan trafik magandası, drift yapmaya başladı. Duyarsız sürücü, dakikalarca trafiği tehlikeye attı. Drift yapan sürücünün otomobilinden çıkan ses ise çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına neden oldu. İşe gitmelerine az süre kala uyanan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Trafik magandasının o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Polis ekiplerinin gelmesine az süre kala, trafik magandası kayıplara karıştı.