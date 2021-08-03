İhlas Haber Ajansı

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Kışla yakınında ateş yakarak kaçan şüpheli yakalandı

Denizli’de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan ateşe verildi. Kışladaki nöbetçilerin durumu fark ederek müdahale etmek istediği şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kışla yakınında ateş yakan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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