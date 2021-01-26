İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kışlıklarının yanışını gözyaşlarıyla izledi

Denizli’de tek katlı binanın yanında bulunan odunluk alevlere teslim oldu.

Denizli'de tek katlı binanın yanında bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Yangın, eve ve diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahibinin itfaiye ekiplerinin yanında ağlayarak ‘Çabuk abi çabuk' demesi yürekleri dağladı.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı binanın yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alevlere yükselmeye başladı. Ev sahibinin alevleri fark etmesi üzerine kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan ev sahibi 112 Acil Çağrın Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevke edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan odunluğa müdahale ederek diğer binalara sıçramadan söndürdü. Söndürülen alevler sonrası ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.



Ev sahibinin feryat etmesi görüntülere yansıdı


Gözlerinin önünde yanan kışlıklarını seyreden ev sahibi, ekipler geldikten sonra alevleri hızlıca söndürmeleri için yardım ederken gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya yansırken ev sahibinin kışlıklarını yandığı için ağlayarak bağırması yürekleri dağladı. Ekipler ve yakınları ağlayan kadını sakinleştirerek destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.