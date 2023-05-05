Kitap şehri Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kent belleğine kazandırılan, Denizli'nin geçmişi ile geleceğini buluşturacak 14 eserin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının tanıtımını yaptı. Konusu Denizli olan ve gelecek nesillere aktarılması gereken eserlere sahip çıkarak bugüne dek toplam 217 eserin okuyucu ile buluştuğunu ifade eden Başkan Zolan, "Bu Denizli için bir hazine" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine kazandırdığı ve içerisinde 14 kitabın yer aldığı kültür yayınlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eserlerin yazarları ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Belediyelerin sadece klasik hizmet anlayışı ile sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerinde de bulunması gerektiğini ve bu anlamda kültürel birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılması adına gayret ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, "Başladığımız günden bugüne şu anda konusu Denizli olan ve Denizlimizin birçok alanında yazılmış olan eserlerimizi basarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak yayınladık. Şu anda 207 esere kavuştuk. Bu Denizli için bir hazine " dedi.

Yarınlara not düşen arşiv eserler

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu envantere bugünkü gözle baktığımızda normal gelebilir, bazıları tarafından sıradan bile gelebilir. Ama bu eserler bugün çok kıymetli. Gerçekten yazarlarımız birçok araştırma, emek ve gayretleri sonucunda bu eserleri ortaya çıkardı. Belki kaybolmak üzere olan değerleri yazdılar. 20-30 yıl sonra bu eserler yazılmasaydı, kitaplaştırılmasaydı hiç hatırlanmayacaktı. Bu noktada bugün baktığımızda bu yayınlar benim için çok kıymetli" Söz konusu eserlerin gelecekte çok daha değerli ve arşiv niteliğinde referans eserler olacağına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Bu eserler 20 yıl sonra daha kıymetli olacak. 50 yıl sonra muhteşem olacak, 100 yıl sonra Denizli nedir diye araştırma yapmak isteyen bir hocamız veya bir vatandaşımız Denizli Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarına başvuracak" dedi.

“Esas kahraman onlar”

Kent kültürü ve birikimine ait değerlerin korunması, ecdattan gelen güzelliklerin eksiksiz ve sağlam bir şekilde aktarılması için böyle bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Zolan, "O güzellikleri daha da güzelleştirerek gelecek nesillere eksiksiz ve sağlam bir şekilde aktarabilmektir. Onun için kültür yayınları adlı çalışmayı başlattık ve geldiğimiz nokta 207 eser. Tabii ki bizim bu bakışımız burada duran hocalarımız tarafından ilgiyle karşılandı. Hocalarımız, yazarlarımız gayret gösterdi. Özellikle kendilerinin hazırlamış olduğu tüm hakları kendisine ait olan bu eserlerin Büyükşehir yayını olarak yayınlanmasına müsaade ettiler. Esas kahraman onlar bu işe ter döken, emek veren hocalarımız ve yazarlarımız. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yazarlar eserlerini anlattı

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin değerlerinin anlatıldığı, geçmişi ile geleceği buluşturacak 14 eserin yer aldığı kültür yayınlarının tanıtımı yapıldı. Yazarlar tek tek söz alarak eserlerini kısaca anlattı, kendilerine destek veren Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Denizli'nin tarihi geçmişinden, dokumacılık sektörüne, gezi yazılarından ilçe tanıtımlarına dek kentin hazineleri niteliğinde olan Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine de giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 14 eser ile birlikte 217'ye ulaştı.