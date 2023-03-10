Kız öğrencilerden tabletleri toplayan müdüre ‘taciz' iftirası

Aydın'da tabletlerini topladığı kız öğrencilerin kumpas kuruduğu Denizlili okul müdürü, hakkında açılan ‘cinsel istismar' soruşturasıyla hayatının en zor günlerini yaşadı. Çevre dostu projeleri Bakanlık tarafından ödüllendirilen okul müdürünün suçsuz olduğu, açığa alınmasından 1 yıl sonra anlaşıldı. Beraat eden müdür, şimdi çok sevdiği okul ve öğrencilere kavuşacağı günü bekliyor.

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile ilgili tartışmalar devam ederken, ödüllü bir okul müdürü, daha 13 – 14 yaşlarında olan kız öğrencilerinin şiddetine maruz kaldı. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Ataköy Ortaokulu'nda görev yapan okula kazandırdığı sıfır atık sistemi ve güneş panelleri gibi çevre dostu projeleri, Milli Eğitim Bakanlığınca ödüllendirilen Denizlili Okul Müdürü Yasin Kaygısız, 8. sınıfta öğrenim gören bir grup kız öğrenci derslerine odaklanamayınca tabletlerini alarak odasına kilitledi.

Kız öğrencilerin attığı iftira nedeniyle 1 yıldır okul ve öğrencilerinden uzak kaldı

Bu durumu hazmedemeyen 3 kız öğrenci, akıl almaz bir intikam planı kurdu. Okul müdürünün kilitlediği odasında kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren öğrencilerin aileleri, müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdür Kaygısız, başlatılan adli ve idari soruşturmada 2022 yılının Mart ayında açığa alındı. Okula atanan yeni okul müdürden tabletlerini geri alan kız öğrenciler, yargılama sürecinde çelişkili ifadeler verince soruşturmanın seyri değişti. Yapılan incelemede sürekli izlenen müdür odası kapısının kapanmadığı, müdürün öğrencilerini taciz etmesi için uygun zeminin olmadığı belirlendi. Bu delillere istinaden suçsuz olduğu ortaya çıkan Müdür Kaygısız, geçtiğimiz hafta görülen son duruşmada beraat etti. Helen açıkta bulunan Kaygısız'ın göreve iadesinin müfettiş incelemesinin ardından gerçekleştirileceği öğrenildi.

“Müdürün odasını 24 saat çekim yapan bir kamera var”

Topladıkları delillerle okul müdürünün suçsuz olduğunu ortaya çıkardıklarını belirten Avukat Fersu Ege Kandemir, “2 Şubat 2023 tarihinde Karacasu'da örnek nitelikte bir karar verildi. Ataköy ortaokulu müdürümüz Yasin Kaygısız berat etti. Kendisi 3 çocuğun cinsel istismar suçundan yargılanıyordu. Çocuklar 8. sınıf öğrencileri. Müvekkilimiz Yasin Kaygısız, öğrencilerini odalarına çağırarak, cinsel taciz eylemlerde bulunmuş. Kaygısız, eliyle çocukların sırtları ve omuzuna dokunuyormuş. Dizide dizlerine değiyormuş gibi bir takım söylemler vardı. Yapılan tespitler yetersizdi. Bizlerde konuyla ilgili daha derinlemesine bir çalışmaya girdik. Müdürün odasını 24 saat çekim yapan bir kamera var. Çocukların söylediği olay günü izlenen kayıt tutanağında müdürün kapısının kapanmadığı ortaya çıktı. Eğer 3-4 tane öğrenciyi odasına toplayıp, yanlış davranışlarda bulunacaksa kapıyı kapatması gerekiyordu. Onların söylediği tarihte müdür Kaygısız, hiçbir taciz eyleminde bulunmadı” dedi.

“Yeni okul müdürlerinden tablet ve telefonlarını istemişler”

Yeni müdürden bu isteklerin olması sonrası gerçeğin ortaya çıktığını ifade eden Kandemir, “Kendileri ifadelerde döküldü. Çocuklar okul müdür hakkında, ‘Hocamız bizi çok büyük yaptırımlara tabi tutuyordu. Tablet ve telefonlarımızı aldı' diye ifade vermişler. Müdürümüz hakkında yapılan ithamlardan sonra müfettişler yaptıkları soruşturma sonucunda Yasin Kaygısız'ı görevden aldılar ve okula yeni bir müdür atandı. Öğrenciler, yeni okul müdürü göreve başladığı gün kendisinden kilitli odada bulunan telefon ve tabletleri istemişler. Tabi Yasin Kaygısız, öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması ve derslere odaklanması için tablet ile telefonları toplamış. Öğrenciler telefon ve tabletin toplanmasının üzerinde 3-4 gün geçmesi sonrasında böyle bir planın içerisine giriyor. Yeni müdürde atandığı gün ilk istedikleri şeyler bunlar oluyor. Yeni müdür anlatmasa bu durumu fark etmeyecektik” diye konuştu.

“İddiaları sadeleştirmeye ve basitleştirmeye başladılar”

Öğrencilerin gerçeğin ortaya çıkması sonrası ifadelerinin çeliştiğini ifade eden Kandemir, “Suçlamanın müdürün kendi odasına cep telefonları ile tabletler koymasıyla ile ilgili bir bağlantısı olduğunu anladık ve bunu mahkemeye savunma olarak sunduk. Çocuklar ise 'Biz bunu şu sebepten ötürü yaptık' demiyorlar da söyledikleri iddiaları, sadeleştirmeye ve basitleştirmeye başladı. Yani çelişkili ifadeler vermeye başladılar. Hakim de bu şüpheli ifadeleri analiz etti. Cinsel içerikli hiç bir eylem yapılmadığını tespit edilen Yasin Kaygısız hocamız berat etti” dedi.