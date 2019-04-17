Kızılay'ın deprem bölgesindeki faaliyetleri sona erdi

5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan sıcak yemek, çadır ve battaniye dağıtımı gibi etkinliklerin sona erdiğini belirtti.

Başkan Deniz beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyerek kurumun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce 20 Mart ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardında afet bölgesi ilan edilen Acıpayam'da yürütülen faaliyetlere değinen Başkan Deniz, Kızılay'ın bölgedeki faaliyetlerinin dün itibari ile sona erdiğini kaydetti. Başkan Deniz, “Acıpayam İlçesi'nde meydana gelen depremde biz Kızılay olarak ilk 40 dakikadan itibaren yardım faaliyetlerimize başladı. 4 saat içerisinde de sıcak yemek ihtiyacını karşıladık. Acıpayam'da Bölge Afet Yönetim Merkezi, Güney Ege Afet Merkezi ve Denizli Şubesi olmak üzere toplam 20 personelimiz sahada sürekli görev yaptı. Kızılay gönüllüsü olarak 200'ün üzerinde kişi sürekli olarak sahada dağıtım faaliyetlerinde bulundu. Afetin olduğu ilk günden itibaren günde yaklaşık 3 bin kişiye sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün yemek verildi. Uçarı, Karahöyük, Ovayurt, Apa, Oğuz Mahallesi ve Kırca bölgelerinde ulaşılan kişi sayısı yaklaşık bin 400 oldu. Kızılay'ın çocuklar için ‘Psikodestek' birimi var. Bu birim depremin olduğu ilk andan itibaren Uçarı bölgesine çadırları kurdu ve afet bölgesini gezerek psikodestek faaliyetlerinde bulundu. Çocukların ve yetişkinlerin en az manevi zararla çıkması için bu birim hizmet verdi. Kızılay olarak yaklaşık 2 bin civarında çadır kuruldu ve battaniye dağıtıldı. AFAD'da kendi çadırlarını kurarak deprem bölgesine yardım etti.Dün itibari ile de oradaki hizmetlerimize noktayı koyduk” diye konuştu.