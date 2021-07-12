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Kızılcabölükspor 2. Grup'ta mücadele edecek

TFF 3.

Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta mücadele verecek.



İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva İdari Merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak. Denizli'yi bu ligde temsil eden Kızılcabölükspor 19 takımlı 2. Grup'ta yer alıyor. Ligde fikstür önümüzdeki günlerde belli olacak.



Lig 1. Grup


1954 Kelkit Belediyespor


Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor


Artvin Hopaspor


Batman Petrol Spor A.Ş.


Belediye Kütahyaspor


Bergama Belediyespor


Bursa Yıldırımspor


Çatalcaspor


Elazığspor


Erbaaspor


Fatsa Belediyespor


Hendekspor


Kahta 02 Spor


Karaman Belediyespor


Mamak FK


Nevşehir Belediyespor


Osmaniye Futbol Kulübü


Sancaktepe Futbol Kulübü


Lig 2. Grup


52 Orduspor FK


68 Aksaray Belediye Spor


76 Iğdır Belediyespor


Alanya Kestelspor


Altındağspor


Bayrampaşa Spor A.Ş


Çarşambaspor


Darıca Gençlerbirliği


Düzcespor


Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü


Hacettepespor


Halie Edip Adıvar


İskenderunspor A.Ş.


Kızılcabölükspor


Kuşadasıspor


Malatya Yeşilyurt Belediyespor


Siirt İl Özel İdare Spor


Şile Yıldızspor


Yomraspor


Lig 3. Grup


Ağrı 1970 Spor


Belediye Derincespor


Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.


Ceyhanspor


Çankaya Futbol Kulübü


Edirnespor


Erokspor FK A.Ş.


Fethiyespor


Gümüşhanespor


İçel İdman Yurdu


Karbel Karaköprü Belediyespor


Kardemir Karabükspor


Karşıyaka


Kırıkkale Büyük Anadoluspor


Mardin Fosfatspor


MODAFEN


Ofspor A.Ş.


Orduspor 1967 Futbol İşl. SK

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