Kızılcabölükspor deplasmandan 1 puanla döndü

Kızılcabölükspor, deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan bindiren Vedat'ın ortasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Akif'in sert şutunu kaleci Hasan güçlükle savuşturdu.
18. dakikada sol kanattan ceza sahası içine Mehmet Kaan'ın yerden sert ortasında arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Can'ın plasesini çizgi üzerinde Serkan uzaklaştırdı.
34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet'in ceza sahası içinde gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
54. dakika çalımlarla ceza sahası içine giren Mehmet Kaan'ın pası ile topla buluşan Furkan Şamil bomboş pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-1
Stat: Dağılgan
Hakemler: Erdem Demirtaş, Selçuk Kaplan, Rıdvan Çevik
68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Ahmet Tuna Akıl (Oğuzhan Köseoğlu dk. 86 ?), Gürcan Gözüm, Alican Tez (Mervan Yusuf Yiğit dk. 67), Yusuf Emre Baran (Furkan Gedik dk. 86 ?), Hasan Gündoğdu (Çağlar Özel dk. 67), Muhammed Can, Serkan Yıldız, Mehmet Aytemiz (Burak Çolak dk. 86 ?), Nurullah Serbest, Fatih Çolak
Yedekler: Onur Arslan, Alperen Kuyubaşı
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Kızılcabölükspor: Muzaffer Sarıibrahim, Adem Aydın, Yunus Emre Karakaya, Ali Aydın, Vedat Saygı, Özgür Kedikli, Can Bayırkan (Sami Can Özkan dk. 90 ?), Alpay Eroğlu, Furkan Şamil Çetin (Tevfik Şanver dk. 86 ?), Mehmet Akif Şerifoğlu (Mustafa Acar dk. 83 ?), Mehmet Kaan Türkmen
Yedekler: Amaç Ulaş Bayram, Fatih Cin, Kıvanç Salihoğlu
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Goller: Furkan Şamil Çetin (dk. 54) (Kızılcabölükspor), Mehmet Aytemiz (dk. 34) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Özgür Kedikli (Kızılcabölükspor), Çağlar Özel (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı Kart: Özgür Kedikli (dk. 79) (Kızılcabölükspor)