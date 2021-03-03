Kızılcabölükspor evinde kaybetti

3.
Lig 1. Grup'un 21. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Erdoğan, Fatih Karatağ, Nezihi Aytar
Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler, Ümit Hatipoğlu (Alperen Kahraman dk. 61), Hamit Bayraktar, Kadir Kurt, Hayrettin Cengiz, Atalay Gürel (Can Bayırkan dk. 80), Abdullah Altıntaş (Mustafa Altun dk. 90+4), Alpay Eroğlu, Ömürcan Yıldırımlı (Şefik Can Erel dk. 81), Semih Mustafa Usta, Ozan Şamiloğlu
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş, Emir Can Sayar, Okan Dernek, Ferhat Çoban, Maksut Birben (Mustafa Pınar dk. 57), Ethem Ercan Pülgir, Hakkı Şimşek (Enes Keskin dk. 90+7), Mehmet Atik, Onat Kutay Kurt (Muhammed Turantaylak dk. 73), Mustafa Emre Can (Murathan Buruş dk. 73), Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Okan Dernek (dk. 90+3)
Sarı kartlar: Ümit Hatipoğlu, Alpay Eroğlu, İlyas Türengül (Kızılcabölükspor), Maksut Birben, Mustafa Pınar, Ethem Pülgir, Mustafa Emre Can, Hakkı Şimşek, Salih Şenbaş, Murathan Buruş, Ferhat Çoban (Diyarbekirspor)
Kırmızı kartlar: Semih Mustafa Usta (dk. 90+2) (Kızılcabölükspor)