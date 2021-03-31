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Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu

3.

Lig 1. Grup'un 25. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında 3-2 mağlup oldu.



Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu


Hakemler: Göksu Furkan Güngör, Çağlar Öztürk, Burak Özer


Kızılcabölükspor: İlyas Türengül, Ümit Hatipoğlu (Can Bayırkan dk. 67) Hamit Bayraktar, Kadir Kurt, Murathan Sütcü, Alpay Eroğlu, Abdullah Altıntaş (Atalay Gürel dk. 56), Ömürcan Yıldırımlı (Hüseyin Solaklı dk. 46), Mustafa Altun, Ozan Şamiloğlu (Alperen Kahraman dk. 62), Oğuzhan Türkmen (Semih Mustafa Usta dk. 62)


Yedekler: Asil Kaan Güler, Erdem Korkmaz Güne


Teknik Direktör: Tansu Yaan


Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Saruhan Fındıkçı (Cuma Menize dk. 69), Berke Bıyık (Hasan Çelik dk. 85), Osman Işıklı, Oğuz Aydın (Ahmet Aktaş dk. 69), Tunç Murat Behram, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Yalçın Eycan Kaya, Alper Kadir Duruk, Burak Sürmeli (Yusuf Can Abay dk. 77)


Yedekler: Şener Özcan, Emre Erdem, Turan Ali Demirci


Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu


Goller: Alpay Eroğlu (dk. 43), Alper Kahraman (dk. 90) (Kızılcabölükspor) Tunç Murat Behram (dk. 11), Yakçın Eycan Kaya (dk. 35), Cuma Menize (dk. 75) (Bucaspor 1928)


Sarı Kartlar: Ahmet Aktaş (dk. 80) (Bucaspor 1928)

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