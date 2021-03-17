Kızılcabölükspor haftayı sessiz kapattı

3.
Lig 1. Grup'un 2 hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Arnavutköy Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ahmet Ecevit, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt
Kızılcabölükspor: Kadir Kurt, Mustafa Altun (Can Bayırkan dk. 46), Ozan Şamiloğlu (Alperen Kahraman dk. 85), Ümit Hatipoğlu, Murathan Sütcü, Oğuzhan Türkmen (Şefik Can Erel dk. 77), Ömürcan Yıldırımlı (Hüseyin Solaklı dk. 74), İlyas Türengül, Atalay Gürel (Erdem Korkmaz Güner dk. 77), Hamit Bayraktar, Abdullah Altıntaş
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Arnavutköy Belediye Spor: Doğukan Çevik, Ferhat Uysal (Erkan Şentürk dk. 65) (Mertkan Cengiz dk. 90+1), Umut Aydın, İdris Güneş, Muhammed Raşit Şahingöz (Tunahan Birinci dk. 65), Ozan Karabacak (Murat Torun dk. 85), Onur Ural, Aykut Sarıdoğan, Osman Bayrak, A. Ulaş Bayram, Okan Duran,
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Sarı kartlar: Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Bayrak, (Arnavutköy Belediye Spor)