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Kızılcabölükspor haftayı sessiz kapattı

3.

Lig 1. Grup'un 2 hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Arnavutköy Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ahmet Ecevit, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt


Kızılcabölükspor: Kadir Kurt, Mustafa Altun (Can Bayırkan dk. 46), Ozan Şamiloğlu (Alperen Kahraman dk. 85), Ümit Hatipoğlu, Murathan Sütcü, Oğuzhan Türkmen (Şefik Can Erel dk. 77), Ömürcan Yıldırımlı (Hüseyin Solaklı dk. 74), İlyas Türengül, Atalay Gürel (Erdem Korkmaz Güner dk. 77), Hamit Bayraktar, Abdullah Altıntaş


Teknik Direktör: Tansu Yaan


Arnavutköy Belediye Spor: Doğukan Çevik, Ferhat Uysal (Erkan Şentürk dk. 65) (Mertkan Cengiz dk. 90+1), Umut Aydın, İdris Güneş, Muhammed Raşit Şahingöz (Tunahan Birinci dk. 65), Ozan Karabacak (Murat Torun dk. 85), Onur Ural, Aykut Sarıdoğan, Osman Bayrak, A. Ulaş Bayram, Okan Duran,


Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Sarı kartlar: Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Bayrak, (Arnavutköy Belediye Spor)

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