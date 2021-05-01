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Kızılcabölükspor ligin son maçında kaybetti

Misli.

com 3. Lig 1. Grup'un 30. haftasında Kızılcabölükspor sahasında ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor'a 1-0 yenildi.



Stat: Kızılcabölük Semt


Hakemler: Alkan Parsak, Emrah Uluçay, Abdullah Polat


Kızılcabölükspor: A. Kaan Eryılmaz, Ozan Şamiloğlu (B. Daşel dk. 56), Hayrettin Cengiz, Can Bayırkan, Emre Karakaya, Oğuzhan Türkmen (Şefik Can Erel dk. 61), Emre Sağlık, Alpay Eroğlu, Berkan Afşarlı (Abdullah Altıntaş dk. 56), Kıvanç Salihoğlu (A. Kaan Güler dk. 45+6), Hamit Bayraktar


Yeşilyurt Belediyespor: Emre Gemici, Akın Akman (Uğurcan İkikardeş dk. 77), Gökhan Payal, Anıl Balakkız (Burak Balaban dk. 89 ?), Deniz Ataç, Erçin Ilgaz (Erşan Yaşa dk. 88 ?), İlker Günaslan, Erhan Gözetlik (Ayhan Gürbüz dk. 54), Mücahit Çakır, İsmail Cengiz, Halil Çelik (Muhammed Uçar dk. 89 ?)


Gol: Halil Çelik (dk. 89) (Yeşilyurt Belediyespor)


Kırmızı Kartlar: A. Kaan Eryılmaz (dk. 45) (Kızılcabölükspor)


Sarı Kartlar: Hamit Bayraktar (Kızılcabölükspor), Anıl Balakkız, Akın Akman (Yeşilyurt Belediyespor)

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