Kızılcabölükspor, Orduspor'dan 1 puan aldı

TFF 3.
Lig 2. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, ligde mücadele verirken 18. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Orduspor FK ile berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar:
28. dakikada ' Sağ kanattan ilerleyen Adem Aydın arka direğe ortasında bomboş pozisyondaki Furkan Şamil kafayı vurdu. Kaleci Berat çizgi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.
55. dakikada Sol kanattan Mehmet Akif'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmaya çarptı ve direkten oyun alanına döndü.
62. dakikada Furkan Şamil'in pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içine giren İdris'in sert şutunu kaleci Berat güçlükle savuşturdu.
70. dakikada Sol kanattan bindiren Furkan Şamil'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen İdris Furat kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
81. dakikada Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Gökhan Özer vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu
Hakemler: Batuhan Bayar, Hakan Yoldaş, Cemal Can Çakır
Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş Bayram, Adem Aydın, Yunus Emre Karakaya , Ali Aydın, Vedat Saygı, Alpay Eroğlu, Anıl Yıldırım (Berke Özgün dk. 78), Mehmet Akif Şerifoğlu, İdris Furat, Furkan Şamil Çetin (Kaan Akman dk. 84), Mehmet Kaan Türkmen (Behiç Alpagut Özeren dk.90 ?)
Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Can Bayırkan, Murathan Sütcü, Özgür Kedikli
Teknik Direktör: Hasan Şermet
52 Orduspor FK: Berat Çelebi, Sinan Morgil, Emre Tosun, Sergen İlhan, Gökhan Erdöl, Özgen Erdem, Mikail Albayrak (Nebi Tiryakioğlu dk. 78), Gökhan Özer (Şükrü Kaan Kılıçaslan dk. 61), Rasimcan Değirmenci(Talha Özler dk. 61), Batuhan Aktaş (Taner Kahriman dk. 61), Güney Tutcuoğlu (İzlem Anıl Balakkız dk. 87)
Yedekler: Bahattin Tuğrul Aygün, Gökhan Berkay Yıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki
Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Ali Aydın, Adem Aydın, Berke Özgün (Kızılcabölükspor), Sinan Morgil (Orduspor FK)