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Kleopatra Antik Havuzu şifa dağıtıyor

Beyaz cennet Pamukkale’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiş hazinesi Antik Kleopatra Havuzunun şifa dağıtan suları yoğun ilgi görüyor.

Beyaz cennet Pamukkale'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmiş hazinesi Antik Kleopatra Havuzunun şifa dağıtan suları yoğun ilgi görüyor. 36 derece sıcaklıktaki şifalı suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt ve romatizma hastalıklarına çare arıyor.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'yi görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'nin hemen üzerinde bulunan Hierapolis Antik Kentinde yer alan Antik Kleopatra Havuzuna da yoğun ilgi gösteriyor. Suyu, dört mevsim 36 derece olan Antik Havuz'un, romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor. 3 ayrı kaynaktan beslenen ve kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bakımından oldukça zengin olan havuz, gün içerisinde defalarca temizleniyor.



3 ayda 40 bin ziyaretçi ağırladı


Pandemi önlemlerinin alınmasının ardından 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan ve suyu sürekli temizlenen Kleopatra Antik Havuzu, 3 ayda 40 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tekirdağ'dan, Pamukkale'yi görmek için gelen ve Kleopatra Antik Havuzu'na da giren Yunus Emre Urgan, “Buranın soğuk olduğunu sanıyordum ama girince sıcak olduğunu fark ettim. Cilt hastalıklarına ve romatizmaya iyi geliyormuş. Biz de bir görelim dedik, geldik. Beğendim, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

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