Kocasının hastalığı için geldiği Türkiye'de doğum yaptı

Nijer'de araştırarak geldikleri Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde kocasının ameliyat olmasını bekleyen kadın, gelen sancıları sonrası memleketinden kilometrelerce uzaklıkta doğum yaptı.

Nijer'de yaşayan ve geçmeyen böbrek ağrısı sonrası araştırma yapan Boureima Daouda (48), eşi ile birlikte Türkiye'de Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ni buldu. İletişim kurduktan sonra yola çıkan çift, kilometrelerce yol kat ederek Denizli'ye geldi. Burada Boureima Daouda, Üroloji uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı tarafından yapılan kontrolleri sonrası ameliyat olacakken, hamile olan eşi A. Daouda Foudi'nin sancıları başladı. Hızlı bir şekilde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, daha öncesinde sezeryan olarak doğum yapan kadın ameliyata alarak doğumu gerçekleşti. Eşiyle beraber aynı anda ameliyat olan kadın çocuğunu sağlıklı bir şekilde eline almanın mutluluğunu yaşadı. Böbrek ağrılarında kurtulan koca Boureima Daouda ise çıktığı ameliyat sonrası duruma şaşkınlıkla bakarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Her şey çok güzeldi”

Kocası için geldikleri Türkiye'de doğum yapan Nijer uyruklu A. Daouda Foudi, “Kocam sol böbreğinden rahatsızdı, her sabah ağrıyla uyanıyordu, kimi zaman ise ağrılarından dolayı uyuyamıyordu. Araştırma yaptık ve Türkiye'de Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ni bulduk, iletişime geçerek buraya geldik. Ben 38 haftalık hamileydim. Sancılarım başlayınca Dr. Suat Gencer'e muayene oldum, doğumumun başladığını söylediler ve doğumum burada gerçekleşti. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Burada doğum yapmayı beklemiyordum. Daha önceki hamileliğimde de doğumumu Nijer'de bir Türk doktor gerçekleştirmişti. Tekrardan aynı durumu yaşamak benim için çok güzeldi. Bizimle çok iyi ilgilendiler, ilgilerini eksik etmediler. Her şey için çok teşekkürler" dedi.

“Bu tarza bir olaya alışık değiliz”

Kilometrelerce uzaktan gelerek doğum yapan Nijer'li hastanın durumunu aktaran Op. Dr. Suat Gencer; “Hastamızın eşi böbrek hastasıydı. Nijer'den yaptıkları araştırmada, Türkiye'de Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde şifa bulma amacıyla bizi tercih etmişler. Hasta geldiğinde eski sezeryanda gebeydi. Eşi yan odada böbrek ameliyatı için hazırlanırken, bizde kendisini sezeryan için hazırladık. Sezeryanla sağlıklı bir bebeğimiz dünyaya geldi. Eşi bir oda da, kendisi de bir odada yattı. Sağlıklı bir şekilde bebeğini kilometrelerce uzaklıkta eline aldı. Bu tarza bir olaya alışık değiliz. Genelde hastalarımızla daha öncelerinden konuşur iletişim halinde oluruz. Son anda ellerinde olmayan bir sebepten dolayı gelmişler buraya, güzel iletişimimiz oldu” dedi.

“Başarılı operasyondan sonra evine yolcu ediyoruz”

Ameliyat edip sağlığına kavuşturan Op. Dr. Alper Başakcı, “Sağ böbreğinde yaklaşık 3 santimlik bir taş vardı. Aynı zamanda taşa bağlı tıkanıklık ve enfeksiyon vardı. Biz hastamızın taşına müdahale ettik. Başarılı operasyondan sonra evine yolcu ediyoruz” diye konuştu.