Kocasının sevgilisi ve bebeğine asit döken kadın tutuklandı

Denizli'de eşinin Özbek sevgilisini ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asit atan öfkeli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durumu ağır olan bebek ise tedavisinin yapılmaması için İzmir'e sevk edildi.

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., eşinin yasak aşkının peşine düştü. Kerzi Y., mahallede evini tespit ettiği kocasının S.G. isminde Özbek sevgilisini ve ondan dünyaya gelen 2 aylık H.Y. adında bebeğini asit dökerek ağır yaraladı.

Olayın ardından Kerzi Y. saklandığı kendi evinde yakalanırken, evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini ve olay esnada bebeğin Özbek sevgilinin kucağında olduğunu söyledi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Özbek annenin yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir'e sevk edilen 2 aylık bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücudunun bir çok yerinde yanık olduğu öğrenildi.