Kök hücre ve PRP birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Dr. Mustafa İsmet Tatar, hastalar tarafından çok sık karıştırılan kök hücre tedavisi ile PRP tedavisi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Kök hücreler kendilerini yenileyebilme özelliğine sahip vücudumuzda bulunan hücreler olarak biliniyor. Hücre yenileme işleminden dolayı da birçok alanda olduğu gibi Ortopedi alanında da sık kullanılıyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi doktorlarından Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, kök hücre ve PRP tedavilerinin Tekden Hastanesi'nde uygulandığından ve başarılı sonuçlar aldıklarından bahsederek kök hücre ve PRP yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Tatar, “Ortopedideki kök hücre uygulamalarını iki başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan biri, kandan alınan hücrelerden elde edilen PRP dediğimiz işlemdir. Halk içinde kök hücre diye daha çok bu uygulama bilinir. Bir diğeri de karından alınan yağ hücrelerinden elde edilen gerçek kök hücre uygulamasıdır. Burada mantık elde ettiğimiz hücreleri problemli bölgeye göndererek, o bölgede büyüme faktörleri gibi bazı hormonlar salgılanarak oradaki hücrelerin tedavi edilmesini sağlamaktır. Kök hücreler problemli bölgeye gidip orada yeni hücre oluşturmaz. Yalnızca bazı faktörler ve büyüme hormonları salgılayarak bir tamir işlemi başlatır” dedi.

“Kök hücre tedavisini çok geç olmadan hastalığın erken aşamalarında kullanmamız gerekir”

Kök hücre tedavisinin Ortopedi ve Travmatoloji'de hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığından da bahseden Dr. İsmet Tatar, “Kök hücre tedavisi Ortopedi alanında, eklem kireçlenmeleri, bağ ve tendon yaralanmaları, kas yırtıkları, tenisçi dirseği, topuk dikeni, menisküs yırtıkları gibi birçok hastalığın bazı evrelerinde kullanılır. Kök hücre uygulamasından sonra etki hemen başlar. PRP dediğimiz kandan yapılan uygulamada etki süresi 8 gündür. Karından alınan yağ hücrelerinden yapılan uygulamada ise 90 gün boyunca hasarlı bölgede tamir devam eder. Yapılan işlem; kök hücreler elde edildikten sonra hastalığın bulunduğu bölgeye bir enjektör yardımıyla hücrelerin gönderilmesi şeklindedir. PRP uygulamasını, kişide kan hastalığı varsa, yakın zamanda kullandığı bazı kan ilaçları varsa bu durumlarda yapamıyoruz. Çünkü alacağımız hücreler bozuluyor. Karından yağ hücresi uygulamasını çok daha sık kullanabiliyoruz. Fakat yine bazı hastalıklar ve bazı kullanılan ilaçlar bu duruma engel olabiliyor” dedi.

“Kök hücre tedavisi her hastalığın her aşamasında kullanılır mı?”

Kök hücre tedavisi her hastalığın her aşamasında kullanılır mı gibi sorularla çok sık karşılaştığından bahseden Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “Hastalıkların belli başlı aşamalarında kullanılabilirler. Örneğin kireçlenme hastalığından bahsedecek olursak, bu hastalığı biz dört aşamada inceliyoruz. Kök hücre uygulaması birinci, ikinci ve üçüncü aşamalarda işe yarayabilir. Ama dördüncü aşamaya gelmişse artık diz ameliyatlık hale gelmişse bu durumda kök hücre uygulaması bir işe yaramaz. Hastalarımız daha çok ameliyatlık problemlerde kök hücre uygulaması talebinde bulunuyor. Ama kök hücre uygulaması ölmüş bir hücreyi canlandıramaz. Yalnızca hastalığın belli aşamalarında işe yarayabilir” şeklinde bilgi verdi.