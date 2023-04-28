Kolon kanserinden sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapiyle kurtuldu

Denizli Devlet Hastanesi başvuran ve yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra ileri evre kolon kanseri olduğu tespit edilen Mevlüde Gül, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nde Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi yöntemi uygulanması sonucu sağlığına kavuştu.

İleri evre kolon kanseri tanısı konulan Mevlüde Gül (58), Denizli Devlet Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar tarafından muayeneye alındı. Gerekli tetkiklerin ardından hastaya Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi yöntemi uygulandı ve hasta sağlığına kavuştu. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar, Mevlüde Gül'e yapılan işlemler hakkında şu bilgileri verdi: Çınar; “İleri evre karın içi implantları olan kolon kanseri hastamıza sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi(HİPEK) uyguladık. Ameliyatta karın içindeki tüm tümör dokularını sitoredüktif cerrahi ile tamamen temizledik. Ameliyat sırasında 41 derece sıcaklığında kemoterapi ilacını direkt karın içine 1 saat boyunca belli bir basınçla vererek gözle göremediğimiz mikroskobik kanser hücrelerini de temizledik. Hastamızı şifa ile hastanemizden taburcu ettik” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi yönteminin başarıyla uygulandığını söyleyen Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar; “Sıcak Kemoterapi olarak bilinen HİPEK ve PİPAK yöntemleri de son dönemlerin geliştirilen tedavi yöntemlerinden biri olup karın organlarının ileri evre kanserlerinin tedavisinde başarıyla uygulanabilmektedir. Karın bölgesinde yayılmış kanseri olan hastalarda "Sitoredüktif Cerrahi" ile mikroskobik boyuttaki gözle görülebilen tümörlerin tamamının çıkarılmasının ardından, ısıtılmış kemoterapi karın boşluğuna uygulanıp mikroskobik boyuttaki gözle görülemeyen tümörlerin yok edilmesi sağlanır. Isıtılmış kemoterapi cerrahi sırasında karın içine direkt olarak verilir. Böylece kanser hücrelerine direkt temas edebilir. Kemoterapi ilacı hem ısının hem de direkt kanser hücrelerine temas edilebilmenin verdiği etkiyle kanser hücrelerini başarılı bir şekilde öldürebilir” dedi.

Sıcak kemoterapi yönteminin birçok farklı kanser türünde uygulanabildiğini tedavide en önemli adımın cerrahi kısmı olduğunu dile getiren Çınar; “Evre 4 ve karın içine sınırlı kanserlerde eğer tümörün tamamıyla çıkarılabileceği kestirilebiliyorsa sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulanabilir. Kolon kanseri, rektum kanseri, karın içi zarının kanserleri, mide kanserleri ve apandiks kanserlerinde sıcak kemoterapi tedavisi uygulanabilir. Yani seçilmiş kanser hastalarında iyi bir cerrahi ve sıcak kemoterapi yüz güldürücü sonuçlar verir. Sıcak kemoterapi tedavisinin en önemli adımı cerrahi kısmıdır. Sitoredüktif cerrahide gözle görülebilen tüm tümör dokuları ve lenf nodları çıkarılır ve gerekirse bazı organların çıkarılması gerekebilir. Sitoredüktif cerrahi ve sonrasında uyguladığımız sıcak kemoterapi uzman ellerde çok iyi sonuçlar verir” dedi.