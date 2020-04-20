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KOM ekiplerinden kaçakçılara operasyon

Denizli’de KOM ekipleri kaçak eşya satışı yapılan adreslere operasyon düzenledi.

Denizli'de KOM ekipleri kaçak eşya satışı yapılan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda cep telefonu aksesuarı, sahte alkol ve kaçak çay gibi ürünler ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak eşya satışı yapılan iş yerleri ile tespit edilen şüpheli araç ve şahısları takibe aldı. Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen KOM ekipleri, bin 157 adet kaçak şampuan, cep telefonu aksesuarı, kulaklık, 2 bin 990 adet makaron, bin 785 kilogram kuru gıda maddesi, 50 kilogram maraş otu, 43 kilogram kaçak çay, 13 litre kozmetik malzemesi, 34 şişe sahte alkol, 6 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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