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KOM ekiplerinden kaçakçılara operasyon

Denizli’de parfüm ve cinsel içerikli ürün kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Denizli'de parfüm ve cinsel içerikli ürün kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, onlarca kaçak cinsel içerikli ürün ve kaçak parfümler ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 491 adet cinsel içerikli ürün ve 54 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

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