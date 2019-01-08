Komandolar, miniklerin mektuplarına cevap verdi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde öğrencilerin Afrin'de görev yapan askerlere yazdığı mektuplar cevapsız kalmadı. Kahraman komandolar, miniklerin mektuplarını tek tek cevapladı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmetler Ortaokulu öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan askerler için mektup yazdı. Öğrencilerin sevgi, saygı ve minnet dolu mektupları, okul idaresinin yardımlarıyla Afrin'e gönderildi. Mektupları alan askerler, miniklerin yazdığı satırları tek tek okuyarak, her birinin isimlerine özel cevaplar yazdı.

Afrin'in Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığının 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden, mektuplara verdiği cevapta, şunları söyledi:

"Ben Suriye'nin Afrin kenti Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığının 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden. Okulunuz öğrencilerinin bizlere gönderdiği ve yazan minik ellerin aksine kocaman vatan ve asker sevgisi taşıyan mektuplar elimize ulaştı. Komandolarım onları okurken hem duygulandı hem de zaten emin olduğumuz milletimizin büyüklüğünü yaşadı. Çocuklarımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Her biri yazan çocuklarımızın ismine özel olarak cevap da yazdık. Bizler sizlerden aldığımız güç, dua ve inançla sınırlarımız dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz."