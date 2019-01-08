Kombi patladı, baba-kız canını zor kurtardı

Denizli'de bir dairede kombinin patlaması sonucu yangın çıkarken, patlama anında evde bulunan baba ve kızı canlarını zor kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı. 66 Sokak'ta meydana geldi. Sercan Şahin isimli şahsa ait dairenin mutfağında bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı. O sırada evde bulunan Sercan Şahin ve kızı Serra Şahin (2) kendi imkanları ile evden çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak olay yerine gelen itfaiye aracı yanlış manevra yapınca çamura saplandı. Bunun üzerine ikinci bir ekil gecikmelide olsa olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.