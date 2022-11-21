Komşuların kanlı kavgasında tehdit ve hakaretler havada uçuştu

Denizli'de daha önceden aralarında husumet olan komşuların kavgasında bıçaklar konuştu. Bir gencin sırtından ve kalçasından yaralandığı kavganın ardından birbirlerine tehdit ve hakaretler savuran öfkeli kalabalık, güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında sık sık tartışma olduğu öğrenilen komşu iki aile, gece saatlerinde yine tartışmaya başladı. Evleri karşı karşıya olan komşular, sözlü tartışma sonrasında toplu kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada gruptan biri Hikmet Ç.'yi sırtından ve kalçasından bıçakladı. Kanlar içinde kalıp yere yığılan yakınlarını gören aile, genci evin bahçesine alarak kavgaya devam etti.

Taraflar güçlükle sakinleştirildi

Güvenlik güçlerinin sokağa gelmesini gören grubun dağılarak kaçışmasının ardından yaralı genç için zamanla mücadele verildi. Ailenin bağırışları arasında kan kaybeden genç, ambulansın gelmesiyle birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası güvenlik güçleri küfürler savuran aileleri ayırabilmek için yoğun mücadele sarf etti. Beddualar edip intikam alacaklarını söyleyen aileler, güçlükle durdurularak sakinleştirildi.

Bıçaklama olayının gerçekleştiği alanda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirirken, şüphelinin bulunması için delil toplandı. Ekipler iki ailenin tekrar kavga etmemesi için bölgede beklemeye geçerken, hastaneye kaldırılan gencin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.