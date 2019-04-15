Kongre ve kültür merkezi vatandaşlardan tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı, Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezi hemen hemen her gün bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Uluslararası standartlarda inşa edilen 500, bin ve 2 bin kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ile Denizli'de kültür ve sanatın merkezi olan tesis hemen hemen her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Konser, tiyatro ve toplantıların yanı sıra 100 kişilik planetaryum (gezegen evi) da ziyaretçilere sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan vatandaşlar dev yatırıma hayran kaldıklarını belirttiler. Rıza Gedikoğlu isimli vatandaş merkezin kültür ve sanat Denizli'de yapılan en büyük proje olduğunu vurguladı. Gedikoğlu, “Çok güzel olmuş, salonları da gezdim çok beğendim. Salonlar harika olmuş, Denizli'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Şehir merkezinde böyle bir tesisin olması da ayrı bir güzellik katıyor” dedi.

Nuran Çıplakoğlu isimli vatandaş ise böyle bir tesise kentin ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, “Burası bizim ve Denizlimiz için çok güzel oldu. Böyle büyük bir merkeze ihtiyacımız vardı. Burada böylesine güzel oyunların, tiyatro ve gösterilerin olmasından dolayı çok mutluyum” ifadesini kullandı.

“Türkiye'ye örnek bir tesis daha kazandırdık

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin uzun yıllardır hayali olan dev tesisi kente kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, açılışından bu yana hemen hemen her gün bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Tesisi ziyaret eden sanatçıların dev yatırıma hayranlıklarını açıkladığını ifade eden Başkan Zolan, "Denizlimize Türkiye'ye örnek bir tesis daha kazandırdık. Burası kısa sürede Denizlimizin sanatının, kültürünün kalbinin attığı yer oldu. Tesisimiz kültür ve sanat etkinliklerinin yanında kongre turizminde de aranan bir yer olacak. Burada birçok güzellikler yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. İlk günkü heyecan ve hizmet aşkıyla Denizlimize yakışanı yapmayı sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.