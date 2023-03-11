Konteyner vadiyle 4 milyon TL'lik vurgun yapan 12 kişi tutuklandı

Denizli'de depremzedelere konteyner vadiyle 4 milyon TL dolandırdıkları için adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de güvenlik güçleri, son zamanlarda sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner, ağaç ev, ahşap ev ve benzeri ilanlar vererek depremzede ile deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların, açık hat olarak tabir edilen GSM numaraları üzerinden ilan verdikleri, irtibat kurdukları müştekilerden başka şahıslar adına açılmış banka hesaplarına kaparo veya tam ücret almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri, müştekilerden bu yöntemle yaklaşık olarak dört milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 17 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, banka hesap kartları, sim kartları, dijital materyaller, çeşitli ziynet eşyaları ve çok miktarda para ele geçirildi. “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.