Kontrolden çıkan dolu yakıt tankeri tarlaya devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan dolu yakıt tankerinin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan E.B. idaresindeki dolu yakıt yakıt tankeri, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek ilerleyen araç, şarampole yan yatarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralı sürücüye ilk müdahale bulunurken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçta yangın oluşmaması için çalışma yapan itfaiye ekibinin görevini tamamlamasıyla tekrar açıldı. Maddi hasarın oluştuğu yakıt tankeri bölgeye çağrılan çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.