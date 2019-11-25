İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı. Yaralılar itfaiyenin müdahalesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Acıpayam ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 09 LJ 848 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Helvacı (46) ile Murat Sarıdağ (39) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları kamyonetin kabininde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.