Kontrolden çıkan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi

Denizli'de kontrolden çıkan bir kamyonet kullanılmayan metruk bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik bir müdahalesi sonrası çıkarılabildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. 20 L 8701 plakalı Adem Avcı yönetimindeki içecek yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından hızını alamayan kamyonet yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Avcı'yı yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. İtfaiye tarafından kurtarılan sürücü Avcı, ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.