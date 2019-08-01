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Kontrolden çıkan kamyonet refüje devrildi, 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Uşak'tan Çivril'de kurulan semt pazarına geldiği öğrenilen Bekir Güngör idaresindeki 64 LC 995 plakalı kamyonet aynı yönde seyreden Ramazan G. idaresindeki 20 LM 092 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet yol ortasında ki refüje devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte araç içinde bulunan Mustafa Tut ve Mustafa Gökay Leylek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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