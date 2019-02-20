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Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 1 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü ölümden döndü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü ölümden döndü.


Kaza Çameli-Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan N. idaresindeki 17 ES 190 plakalı kamyonet, Yumrutaş Mahallesi'nde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Ayhan N. kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarak 112 acil servise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücüye müdahale etti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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