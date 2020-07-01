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Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin tarlaya devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin tarlaya devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı.


Kaza, Acıpayam ilçesi Kırca Mahallesi yakınlarında Antalya - Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli kent merkezi istikametine giden Durmuş Koç, idaresindeki 20 AB 506 plakalı kamyonet henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kamyonet içerisinde bulunan sürücü Koç, Mustafa Sazlı ve Sedat Efe, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.


Öte yandan, kazada ölen olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

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