Kontrolden çıkan minibüs takla atıp şarampolde ters yattı: 5 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak şarampolde ters yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar - Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa E. idaresindeki 20 VF 216 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmaya başladı. Şarampolde ters duran aracı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızlıca giden Serinhisar İtfaiye Şubesi, araç içerisindeki yaralıları çıkartmak içim çalışma başlattı. İtfaiye ekibinin titiz çalışması sonucu yaralılar, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, en yakın hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araç, çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

Öte yandan hastaneden tedavisi süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.