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Kontrolden çıkan otomobil ağaçların arasına uçtu: 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazında, yoldan çıkan otomobil ağaçların arasına uçtu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazında, yoldan çıkan otomobil ağaçların arasına uçtu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Güzelpınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Murat B. yönetimindeki 20 DC 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçların arasına uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Murat B., ve yanında bulunan Huriye B., ile Zeynep T.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Ekipler kurtarma esnasında otomobili aşağı yuvarlanmaması için halatlarla bağladı. Sıskıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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