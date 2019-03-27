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Kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kzada sürücü hafif yaralandı.


Kaza Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma D. idaresindeki 06 GB 7303 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı park ettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından demir korkuluklarını yıktığı bina ile istinat duvarı arasındaki yaklaşık 1 metre genişliğindeki boşluğa düştü. Kazada sürücü Fatma D. yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücün durumunun iyi olduğu bildirilirken, boşluğa düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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