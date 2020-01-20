Kontrolden çıkan otomobil dükkana girmek üzereyken son anda durdu

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken son adan durdu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda meydana gelen motosiklet kazası da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz hafta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak üzerinde meydana geldi. Necat K., yönetimindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmek isterken Umut K., idaresindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yön değiştiren 34 GB 1181 plakalı araç yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken dekorasyon amaçlı konulan saksılara çarparak son anda durabildi. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sürücü Umut K. sürücü hafif şekilde yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 1 kişi ağır yaralandı

Kazada kontrolden çıkan otomobilin içeri girmek üzereyken son anda durduğu marketin sahibi Metehan Tunçel ise kazanın yaşandığı kavşakta sıklıkla bu tür olaylara rastlandığını söyledi. Tuncel, “Ölüm kazadan sonra dubalar kaldırıldı. Dubalar kaldırıldıktan sonra 3 kaza oldu. Her gün kaza riski ile beraberiz tümsek ve ışık olsa, biraz da sürücüler dikkatli olsa belki kazalar olmaz” diye konuştu.

Bir esnaf ise bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve muhakkak önlem alınması gerektiğini ifade etti.

22 Kasım 2019 tarihinde aynı kavşakta bir motosiklet ile otomobil çarpışmış ve motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe fırlayarak yere düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.