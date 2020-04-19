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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçti.

Denizli'de kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli kent merkezinden Çal ilçesine seyir halinde olan sürücü Kadir O. idaresindeki 20 GF 538 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.


Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Ozan Ş., Mesut Ş. ve sürücü Kadir O.'yu yaralı olarak kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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