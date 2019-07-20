Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 74 BM 307 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Cem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.