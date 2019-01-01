Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, hastaneye götürüldü.

Kaza, Denizli-Ankara karayolu, Pamukkale yol ayrımında sabaha karşı meydana geldi. Halil D. yönetimindeki 20 VD 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil ters dönerek durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil D., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.