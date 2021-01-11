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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak orta refüje çarpıp takla attı.

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak orta refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralandı.


Olay, Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kent merkezine yola çıkan Safiye A., idaresindeki 64 NN 473 plakalı otomobilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken yaralı olan Safiye A., sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazada ölen olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

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