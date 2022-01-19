Kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önüne çıkan trafik ışıklarına durabilerek durabildi.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesinde seyir halinde olan Dilek B. idaresindeki 20 PK 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrilirken, olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.