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Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten alt geçide düştü: 1 yaralı

Denizli’de köprülü bir kavşakta meydana gelen akıl almaz kazada, kontrolden çıkan otomobil üst geçitten alt geçide düştü.

Denizli'de köprülü bir kavşakta meydana gelen akıl almaz kazada, kontrolden çıkan otomobil üst geçitten alt geçide düştü. Aracın düşme anında yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.


Kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinde Zeybek Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Veli Yeşiltaş idaresindeki plakasız araç, Zeybek Köprülü Kavşağı'nda üst kısmındaki yoldan geçtiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıdaki alt geçide düştü. Aracın düşme anında alt geçitten bir aracın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.


Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanarak araç içinde sıkışan sürücü Yeşiltaş'ı çıkardı. Yeşiltaş, olay yerinden hazır bekleyen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

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