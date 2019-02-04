Kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Denizli-Çivril karayolu Kızılcayer Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. yönetimindeki 20 NP 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Mehmet Y.'yi sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıyı hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.