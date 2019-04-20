Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Çivril-Uşak karayolu üzerinde Gürpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada İdris Demirbaş idaresindeki 10 BD 400 plakalı tır kavşağa geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak durabilen tırın dorsesindeki hayvan yemleri ise çevreye saçıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan Demirbaş, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada çevreye dağılan çuval içerisindeki hayvan yemleri ise olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.