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Kontrolden çıkan traktör iş yerine girdi

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan traktör, tütün alım firması olarak faaliyet gösteren iş yerine girdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan traktör, tütün alım firması olarak faaliyet gösteren iş yerine girdi. Olayda traktör sürücüsü iş yerine giren aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.


Olay Tavas ilçesi Orta Mahallesi Hacı Yusuflar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde yaşanan olayda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 P 6769 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sokaktaki tütün alım firması olarak faaliyet gösteren iş yerine daldı. Traktör, dükkanın camını kırarak içeri kadar girerken olayın gece geç saatte olmasından dolayı boş olan dükkanda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından çevredekilerin iddialarına göre traktör sürücüsü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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