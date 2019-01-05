Kontrolden çıkıp bir otomobile çarpan tır, başka bir otomobilin üzerine yıkıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan tır önce yanındaki otomobile çarptı, ardından başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Denizli-Aydın karayolu Menderes Kavşağı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'den Aydın istikametine seyir halende olan Güven Çelikparmak idaresindeki 35 TUD 34 plakalı tır ile Denizli'den Buldan istikametine giden Ramazan Akgüllü yönetimindeki 20 RN 423 plakalı otomobil Menderes kavşağında çarpıştı. 35 TUD 34 plakalı tır daha sonra kavşakta bekleyen Adem Doymaz idaresindeki 45 SA 954 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kavşakta seyir halinde olan Hasan Alan idaresindeki 20 DA 578 plakalı otomobil ise kaza yapan tırla hafif şekilde çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil servisi ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ramazan Akgüllü'ye olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Kazada, tırda ve 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yolda kısa süre aksama yaşandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.