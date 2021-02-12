Konyaspor, Denizlispor maçı hakemi Göçek oldu

Denizlispor'un hafta sonu konuk olacağı İ.H. Konyaspor maçı hakemi Hüseyin Göçek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig'in 25. haftasında İ.H. Konyaspor ile oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. İ.H. Konyaspor ile Denizlispor arasında 14 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemi Hüseyin Göçek olurken Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Hüseyin Göçek bu sezon yeşil siyahlıların oynadığı 4 müsabakada ikisi VAR diğer ikisi ise orta hakem olmak üzere 4 maçında görev aldı.