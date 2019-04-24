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Köpeğini sürükledi, tepki görünce ‘o benim aşkım' dedi

Denizli’de motosikletinin arkasına zincirle bağladığı pitbull cinsi köpeği sürükleyen şahıs, çevredekiler tepki gösterince ‘o benim aşkım’ diyerek kendisini savundu.

Denizli'de motosikletinin arkasına zincirle bağladığı pitbull cinsi köpeği sürükleyen şahıs, çevredekiler tepki gösterince ‘o benim aşkım' diyerek kendisini savundu. Vicdansız sürücünün sürüklediği köpek ise kanlar içinde kaldı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Bir motosikletin arkasına zincirle bağlı bir köpeğin koşturulup, sürüklendiği gören vatandaşlar sürücüyü durdurarak duruma tepki gösterdi. Köpeğin motosikletin hızına yetişemeyince sürüklendiği için kanlar içinde olduğunu gören bazı vatandaşlar ise isminin Halil S., olduğu öğrenilen sürücü hakkında polise şikayetçi oldu. Sinirlerin gerildiğini ve öfkenin arttığını gören sürücü Halil S., kalabalığı, "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" sözleri ile sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kalabalığın öfkesi dinmeyince sürücü Halil S., kanlar içinde kalan köpeği olay yerinde bırakıp motosikleti ile uzaklaştı. Şikayetler üzerine polis şahsın yakalanması için soruşturma başlatırken yaşanan o anlar ve köpeğin kanlar içinde can havliyle nefes alması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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