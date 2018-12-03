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Köpeklerden kaçıp direğe tırmanan kedi için operasyon

Denizli’de kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'de kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisini, itfaiye ekipleri kurtardı.


İlginç olay, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kendisini kovalayan sokak köpeklerinden kaçan bir kedi kaçmak için telefon direğine çıktı. Direğin tepesine tırmanana kedi daha sonra aşağı inemedi. Bunun üzerine çevredekiler itfaiyeye bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Baklan Şubesi ekipleri itfaiye aracı merdiveni ile kediyi direğin üzerinden alarak sokağa saldı.

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