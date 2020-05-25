Köpekten korkan kadın motosikletten düşerek yaralandı

Denizli'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü. Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.